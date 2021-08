Verso Napoli-Venezia, in arrivo due nuovi acquisti per la squadra di mister Zanetti: i nomi (Di sabato 7 agosto 2021) Importante novità in vista dell'inizio della stagione e in particolare dell'esordio in campionato del Napoli al Maradona contro il Venezia. Infatti, come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la squadra allenata da mister Paolo Zanetti avrà due nuovi rinforzi a disposizione già a partire dalle prossime ore. Si tratta di Gianluca Busio, in arrivo dal Kansas City, e Mattia Caldara prelevato in prestito dal Milan. Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 agosto 2021) Importante novità in vista dell'inizio della stagione e in particolare dell'esordio in campionato delal Maradona contro il. Infatti, come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, laallenata daPaoloavrà duerinforzi a disposizione già a partire dalle prossime ore. Si tratta di Gianluca Busio, indal Kansas City, e Mattia Caldara prelevato in prestito dal Milan.

