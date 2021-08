Venezia, la Basilica di San Marco è indifesa contro l’acqua alta. E anche quest’anno sarà così: l’unico progetto che la salverebbe è al palo per mancanza di fondi (Di sabato 7 agosto 2021) “In poche ore San Marco ha perso 20 anni di vita. Questa Basilica è riuscita a sopravvivere per più di 900 anni, ma adesso ci troviamo a dover recuperare gli oltre 50 anni buttati dopo i segnali dati dall’alluvione del 1966”. così parlava nel novembre 2019 Carlo Alberto Tesserin, primo procuratore di San Marco, dopo l’acqua altissima che raggiunse i 186 centimetri sul medio mare, la seconda misura di sempre. Sono trascorsi due anni, eppure i mosaici e i pavimenti di San Marco, le colonne corrose dal salso dell’acqua della laguna, non sono ancora stati messi in sicurezza. E ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) “In poche ore Sanha perso 20 anni di vita. Questaè riuscita a sopravvivere per più di 900 anni, ma adesso ci troviamo a dover recuperare gli oltre 50 anni buttati dopo i segnali dati dall’alluvione del 1966”.parlava nel novembre 2019 Carlo Alberto Tesserin, primo procuratore di San, dopoaltissima che raggiunse i 186 centimetri sul medio mare, la seconda misura di sempre. Sono trascorsi due anni, eppure i mosaici e i pavimenti di San, le colonne corrose dal salso deldella laguna, non sono ancora stati messi in sicurezza. E ...

