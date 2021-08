Valentino Rossi | la pazzia dei tifosi | ecco cosa fanno per un autografo

(Di sabato 7 agosto 2021) Unadei fan di. Per ottenere undel nove volte campione del mondo ipensano di tutto.(Getty Images)Solamente due giorni faha comunicato al mondo che ha deciso di lasciare le gare di MotoGP al termine di questa stagione. Il nove volte campione del mondo, a 42 anni e con 26 anni di attività ad altissimi livelli, ha deciso di dire basta alle corse e cambiare vita. Una scelta difficile, che chiude un’Era del Motomondiale che ha inorgoglito milioni di ...

Dodicesimo posto per Francesco Bagnaia, due posizioni più indietro per Luca Marini, sedicesimo, diciannovesimo Danilo Petrucci (che risale la china solamente se diluvia) e ventunesimo ..., che contende a Giacomo Agostini il titolo di più forte motociclista di sempre, ha scelto di ritirarsi a 42 anni. In carriera ha vinto nove titoli mondiali ed è l'unico pilota ad ...Quando la vittoria sembrava ormai del maiorchino, Rossi si inventò un sorpasso all’ultima curva dove solitamente è quasi impossibile passare LEGGI ANCHE -> Valentino Rossi: tutte le vittorie, i numeri ...MotoGP: Alle 9:55 l'inizio della terza sessione di prove libere della MotoGP sul tracciato del Red Bull Ring. Saranno 45 minuti roventi dove i piloti si giocheranno l'accesso alla decisiva Q2 del pome ...