Vaccino Johnson&Johnson | nuovi effetti avversi | ecco quali sono | il bugiardino è da aggiornare

(Di sabato 7 agosto 2021) Il Comitato di farmacovigilanza Ema ha raccomandato di «le informazioni sul prodotto per ilanti-Covid Janssen (Johnson&Johnson)». Va inclusa «la trombocitopenia immunitaria come reazione avversa». È quanto emerge dall’ultima riunione del comitato. Poi, un avvertimento per avvisare gli operatori sanitari e le persone che assumono ildi questo possibile effetto collaterale. La trombocitopenia immunitaria è una condizione in cui il sistema immunitario attacca e distrugge erroneamente le piastrine. Quelle cioè chenecessarie per la normale coagulazione del sangue. Johnson&Johnson, le ...

Ilè il Janssen, della". La sua caratteristica è che viene somministrato in una sola iniezione, senza il secondo passaggio, come per gli altri. "Si conserva tra i 15 e i 25 ...'Ho fatto ila giugno: da allora ogni giorno è un calvario'. Peccato che non ci facciano ... ad esempio quelli prodotti dalle case farmaceutiche AstraZeneca e. I vaccini ...Il comitato di esperti sta inoltre prendendo in esame l’insorgenza di altri effetti collaterali rispetto a quelli già noti. Un allarme che dovrebbe essere preso in seria considerazione dall'Italia, ch ...Il Comitato di farmacovigilanza (Prac) dell'Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato di 'aggiornare le informazioni sul prodotto per ...