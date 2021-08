Vaccino, in Italia oltre 71 milioni di dosi ma 4,4 milioni over 50 scoperti (Di sabato 7 agosto 2021) AGI - In Italia sono state somministrate 71.071.465 di dosi di Vaccino contro il Covid 19, il 96% del totale di quelle consegnate. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 34.075.574, il 63,09% della popolazione over 12. Dal report del settimanale del Commissario straordinario per l'emergenza Covid 19, il generale Francesco Paolo Figliuolo, è emerso che mancano all'appello ancora 4.426.245 over 50 che non hanno ricevuto alcuna dose di Vaccino. Nell'ultima settimana in Italia sono state somministrate 3.316.075 dosi in 2.803 punti ... Leggi su agi (Di sabato 7 agosto 2021) AGI - Insono state somministrate 71.071.465 didicontro il Covid 19, il 96% del totale di quelle consegnate. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 34.075.574, il 63,09% della popolazione12. Dal report del settimanale del Commissario straordinario per l'emergenza Covid 19, il generale Francesco Paolo Figliuolo, è emerso che mancano all'appello ancora 4.426.24550 che non hanno ricevuto alcuna dose di. Nell'ultima settimana insono state somministrate 3.316.075in 2.803 punti ...

