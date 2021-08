Vaccino Covid, la situazione in Italia e il confronto con gli altri Paesi. I DATI (Di sabato 7 agosto 2021) Al 5 agosto, il 54% della popolazione Italiana ha completato il ciclo vaccinale. Percentuali più alte per la Spagna (60%) e il Regno Unito (57%), mentre sono poco più indietro Germania (53%) e Francia (49%). Nel nostro Paese nella prima fascia di somministrazione, cioè quella di età compresa fra i 12 e i 19 anni, solo il 20,1% ha concluso il ciclo vaccinale Leggi su tg24.sky (Di sabato 7 agosto 2021) Al 5 agosto, il 54% della popolazionena ha completato il ciclo vaccinale. Percentuali più alte per la Spagna (60%) e il Regno Unito (57%), mentre sono poco più indietro Germania (53%) e Francia (49%). Nel nostro Paese nella prima fascia di somministrazione, cioè quella di età compresa fra i 12 e i 19 anni, solo il 20,1% ha concluso il ciclo vaccinale

Advertising

chetempochefa : «Lo dico a tutti: vaccinatevi perché io ho sbagliato a non farlo e ho rischiato la vita. Tutti noi ricoverati siamo… - RegLombardia : #pianovaccinazioni Non sei ancora vaccinato? Regione Lombardia ha messo a disposizione nuovi slot su tutto il terri… - fanpage : Mentre Pfizer e Moderna aumentano il prezzo dei proprio vaccini contro il Covid la piccola Cuba punta a diventare u… - ARIZONA49 : RT @07Emmedi: Covid, Israele sotto shock per l’inefficacia del vaccino: nuovo record di contagi dei quali il 68% dei ricoverati è stato vac… - mimmofattipren1 : -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Green Pass, la dittatura sanitaria diventa permanente ... preoccupante profilassi genica sperimentale (che gli ipocriti chiamano "vaccino") e domani ... sul fronte della Menzogna Sanitaria che ha trasformato il Covid nella peste bubbonica del terzo millennio. ...

Vaccini: la deontologia e le verità dimenticate da Avvenire 'Ho fatto il vaccino a giugno: da allora ogni giorno è un calvario'. Peccato che non ci facciano ... quindi non sono stati praticati altri aborti per produrre gli attuali vaccini anti - Covid, ma la ...

Vaccino covid, Clementi: "Valutare terza dose per vaccinati da oltre 8 mesi" Adnkronos Amministratori pubblici C’è il boom di vaccinazioni Numeri alti per le immunizzazioni di sindaci e assessori dei Comuni della Piana. A Capannori, Altopascio e Montecarlo le giunte danno il buon esempio ...

Il Green pass agita i commercianti: «Non vogliamo fare i controllori; c'è il pericolo di recensioni negative» ASCOLI - È entrato ieri in vigore il Green pass, il certificato che attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid19 oppure l’esito negativo di un tampone e che serve ...

... preoccupante profilassi genica sperimentale (che gli ipocriti chiamano "") e domani ... sul fronte della Menzogna Sanitaria che ha trasformato ilnella peste bubbonica del terzo millennio. ...'Ho fatto ila giugno: da allora ogni giorno è un calvario'. Peccato che non ci facciano ... quindi non sono stati praticati altri aborti per produrre gli attuali vaccini anti -, ma la ...Numeri alti per le immunizzazioni di sindaci e assessori dei Comuni della Piana. A Capannori, Altopascio e Montecarlo le giunte danno il buon esempio ...ASCOLI - È entrato ieri in vigore il Green pass, il certificato che attesta l’avvenuta vaccinazione, la guarigione dal Covid19 oppure l’esito negativo di un tampone e che serve ...