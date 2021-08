Vaccino anti covid docenti e Ata, Bianchi dice che lo ha fatto il 90%. Ma il report di Figliuolo riporta ancora cifre più basse (Di sabato 7 agosto 2021) Sembra una guerra dei numeri quella che si sta osservando in merito alla vaccinazione dei vaccinati fra il personale scolastico: il report settimanale della struttura commissariale riporta che il numero di vaccinati con dose unica e seconda dose è poco meno dell'80%. Il Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, invece, ha detto di essere arrivati intorno al 90%. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 7 agosto 2021) Sembra una guerra dei numeri quella che si sta osservando in merito alla vaccinazione dei vaccinati fra il personale scolastico: ilsettimanale della struttura commissarialeche il numero di vaccinati con dose unica e seconda dose è poco meno dell'80%. Il Ministro dell'Istruzione Patrizio, invece, ha detto di essere arrivati intorno al 90%. L'articolo .

