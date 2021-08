Vaccini, tra il personale scolastico ancora troppi non vaccinati: sono quasi 218 mila (Di sabato 7 agosto 2021) sono 217.870 le persone impiegate nel settore scolastico – tra i quali docenti e altri lavoratori della scuola – che ad oggi, 7 agosto, non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino anti Covid. Il dato è pari a 14,87% del personale ed è contenuto nel report settimanale del Governo sulle vaccinazioni in Italia. La settimana scorsa erano 220.605. Dai dati, inoltre, emerge che in cinque regioni/province autonome le persone in attesa della prima dose o dose unica supera il 30%. In particolare in Sicilia si arriva al 42,64%, nella provincia autonoma di Bolzano al 37,4%, Liguria al 34,75%, in Sardegna al 33,11% e in Calabria al 30,96%. ... Leggi su open.online (Di sabato 7 agosto 2021)217.870 le persone impiegate nel settore– tra i quali docenti e altri lavoratori della scuola – che ad oggi, 7 agosto, non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino anti Covid. Il dato è pari a 14,87% deled è contenuto nel report settimanale del Governo sulle vaccinazioni in Italia. La settimana scorsa erano 220.605. Dai dati, inoltre, emerge che in cinque regioni/province autonome le persone in attesa della prima dose o dose unica supera il 30%. In particolare in Sicilia si arriva al 42,64%, nella provincia autonoma di Bolzano al 37,4%, Liguria al 34,75%, in Sardegna al 33,11% e in Calabria al 30,96%. ...

