Vaccini anti-Covid, si studia una nuova strategia: bloccare il virus nelle mucose (Di sabato 7 agosto 2021) Una nuova strategia per combattere il virus Sars-CoV2, con Vaccini che riescano a bloccare le sue principali vie d’ingresso nell’organismo, ossia nelle mucose. È questa la nuova direzione della ricerca alla quale si comincia a pensare, sulla scia di un’analisi pubblicata sulla rivista Nature da Ed Lavelle e Ross Ward, entrambi del Trinity College di Dublino. Certamente i tempi di realizzazione non sono ancora maturi, ma l’attenzione del mondo scientifico è alta. “Tutte le piattaforme vaccinali usate finora sono iniettabili per via intramuscolare e portano ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 7 agosto 2021) Unaper combattere ilSars-CoV2, conche riescano ale sue principali vie d’ingresso nell’organismo, ossia. È questa ladirezione della ricerca alla quale si comincia a pensare, sulla scia di un’analisi pubblicata sulla rivista Nature da Ed Lavelle e Ross Ward, entrambi del Trinity College di Dublino. Certamente i tempi di realizzazione non sono ancora maturi, ma l’attenzione del mondo scientifico è alta. “Tutte le piattaforme vaccinali usate finora sono iniettabili per via intramuscolare e portano ...

