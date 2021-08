Vaccini a Napoli, sanitari non immuni al Covid: 600 professionisti a rischio sospensione (Di domenica 8 agosto 2021) Sono 3 i medici, tutti specialisti ambulatoriali impiegati nei distretti della Asl Napoli 2 nord, sospesi dal servizio (e dallo stipendio) per non aver saputo giustificare la mancata vaccinazione... Leggi su ilmattino (Di domenica 8 agosto 2021) Sono 3 i medici, tutti specialisti ambulatoriali impiegati nei distretti della Asl2 nord, sospesi dal servizio (e dallo stipendio) per non aver saputo giustificare la mancata vaccinazione...

