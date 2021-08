Vaccinazioni, oltre 71 milioni di dosi somministrate in Italia (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 71.071.465 le dosi di vaccino anti covid somministrate in Italia secondo il report settimanale del ministero della Salute aggiornato alle ore 7.00 di oggi 7 agosto. Un dato in aumento di 3.316. Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 7 agosto 2021) Sono 71.071.465 ledi vaccino anti covidinsecondo il report settimanale del ministero della Salute aggiornato alle ore 7.00 di oggi 7 agosto. Un dato in aumento di 3.316.

