Usa, il Covid fa di nuovo paura: superati i 100mila casi al giorno malgrado i vaccini (Di sabato 7 agosto 2021) Negli Usa si torna a superare la soglia dei 100mila nuovi casi al giorno di Coronavirus. È la prima volta dallo scorso febbraio. Ma è una cifra che fa paura anche perché si tratta di un valore superiore a quello che si registrava un anno fa, nell’agosto 2020, quando ancora non esistevano i vaccini anti Covid. L’Amministrazione Biden è in allarme anche per l’aumento dei ricoveri ospedalieri, cresciuti del +40% dalla scorsa settimana. Negli ospedali di tutti gli Stati Uniti il personale è ormai allo stremo, a 20 mesi dall’inizio della pandemia. Usa, metà dei nuovi casi in 7 ... Leggi su velvetmag (Di sabato 7 agosto 2021) Negli Usa si torna a superare la soglia deinuovialdi Coronavirus. È la prima volta dallo scorso febbraio. Ma è una cifra che faanche perché si tratta di un valore superiore a quello che si registrava un anno fa, nell’agosto 2020, quando ancora non esistevano ianti. L’Amministrazione Biden è in allarme anche per l’aumento dei ricoveri ospedalieri, cresciuti del +40% dalla scorsa settimana. Negli ospedali di tutti gli Stati Uniti il personale è ormai allo stremo, a 20 mesi dall’inizio della pandemia. Usa, metà dei nuoviin 7 ...

