USA-Giappone oggi in tv | orario e diretta streaming basket | Tokyo 2020

(Di domenica 8 agosto 2021) USA escendono sul parquet della Saitama Super Arena in occasione del match valido per la finale posto del torneo femminile diall’Olimpiade di. Le due nazioni arrivano da sfide senza storia: gli States, guidati da Griner, Gray e Stewart, hanno maciullato la Serbia per 79-59 e proveranno ora a bissare quanto fatto dalla selezione maschile. Il ciclone nipponico si è invece abbattuto sulla Francia, sconfitta 87-71 in semifinale: le asiatiche hanno viaggiato sulla regia di Rui Machida, direttrice d’orchestra di una squadra dove ogni componente vuole ora fare la storia. Domenica 8 agosto alle ore ...

È un'Italia sempre più multietnica in cui addirittura il figlio del vento Marcell Jacobs, nato da padre marine a El Paso (USA) e madre veneta, parla solo italiano con strascico desenzanese