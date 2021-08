Usa ancora d'oro: ecco perché è stato il più duro coi giocatori Nba (Di sabato 7 agosto 2021) Il commento di Davide Chinellato, inviato a Tokyo, sulla vittoria degli Stati Uniti contro la Francia nella finale per l'oro del basket maschile Leggi su video.gazzetta (Di sabato 7 agosto 2021) Il commento di Davide Chinellato, inviato a Tokyo, sulla vittoria degli Stati Uniti contro la Francia nella finale per l'oro del basket maschile

Advertising

Bertolca10 : Sotto il canestro di Tokyo è festa Usa con la Francia battuta 87-82. Grande prestazione ancora per KD7, con ben 29… - biagio4658 : Complimenti al Team USA per l'ennesimo oro alle olimpiadi, vincere non è mai facile ma quest'anno lo è stato ancora… - maurenji1 : RT @crypto_gateway: Perchè c’è ancora gente che usa le carte tradizionali anziché quelle che danno cashback in crypto? È un’opportunità pe… - dchinellato : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Basketball USA ancora d'oro: ecco perché è stato il più duro coi giocatori #NBA @dchinellato - Gazzetta_it : VIDEO #Basketball USA ancora d'oro: ecco perché è stato il più duro coi giocatori #NBA @dchinellato -