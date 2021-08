Università gratis fino a 28mila euro di Isee: l’Unisannio estende la “No Tax Area” (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Università del Sannio estende la fascia di esenzione totale di contribuzione studentesca da 22mila euro a 28mila euro. Tutti gli immatricolati, quindi, con un reddito Isee fino a 28mila euro saranno totalmente esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e lo stesso avverrà per gli studenti già iscritti, fino al primo anno fuori corso, che presentino i requisiti di merito previsti dalla legge. Ulteriori vantaggi sono previsti per gli studenti con reddito ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’del Sanniola fascia di esenzione totale di contribuzione studentesca da 22mila. Tutti gli immatricolati, quindi, con un redditosaranno totalmente esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e lo stesso avverrà per gli studenti già iscritti,al primo anno fuori corso, che presentino i requisiti di merito previsti dalla legge. Ulteriori vantaggi sono previsti per gli studenti con reddito ...

