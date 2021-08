Una vita anticipazioni prima serata: è caccia all’assassino di Marcia, come finirà? (Di sabato 7 agosto 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita che ci aspetta oggi, 7 agosto 2021 in prima serata? Lo scopriamo come sempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano la trama di questi episodi in onda in prime time su Rete 4. Vedremo tutto l’episodio 1123 di Acacias 38 e probabilmente anche parte dell’episodio 1124 della soap spagnola. Sembra essere vicino l’arresto di Genoveva: il commissario Mendez ha messo insieme tutte le prove per dimostrare la sua colpevolezza. Ce la farà ad arrivare fino in fondo? Intanto fervono i preparativi per le nozze di Camino e di Cinta ma le due ragazze affrontano in modo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 7 agosto 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unache ci aspetta oggi, 7 agosto 2021 in? Lo scopriamosempre con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano la trama di questi episodi in onda in prime time su Rete 4. Vedremo tutto l’episodio 1123 di Acacias 38 e probabilmente anche parte dell’episodio 1124 della soap spagnola. Sembra essere vicino l’arresto di Genoveva: il commissario Mendez ha messo insieme tutte le prove per dimostrare la sua colpevolezza. Ce la farà ad arrivare fino in fondo? Intanto fervono i preparativi per le nozze di Camino e di Cinta ma le due ragazze affrontano in modo ...

Advertising

chetempochefa : “Buona Vita Vale! Non abbiamo mai fatto finta di amarci, ma sono sicuro che in pista abbiamo scritto una bella pag… - smenichini : Seguo le #Olimpiadi da una vita, mezzo secolo, e ci sono sempre stati territori proibiti, podi impossibili, medagli… - angelomangiante : Doveva arrivare questo giorno, ma la grandezza rimarrà unica, come lui. L'addio a fine stagione, quando uscirà dal… - theferroniz : RT @Gidigenova: Una domanda sorge spontanea: da dopodomani cosa ne farò della mia vita? #giochiolimpici - Sgang198 : RT @Hermesjuventino: ???? 37.50 ?? ???? 37.51 ?? Perché il corto muso è una filosofia di vita. #allegri #tortu #jacobs #patta #desalu #cortomu… -