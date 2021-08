Una Vita, anticipazioni oggi 7 agosto: arriva Marcos Bacigalupe, vecchia conoscenza di Felicia (Di sabato 7 agosto 2021) anticipazioni “Una Vita”, puntata del 7 agosto 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Al ristorante dei Pasamar si presenta Marcos Bacigalupe, vecchio amico di Felicia. La donna sembra a disagio quando viene a sapere che Marcos ha intenzione di fermarsi ad Acacias. Perché? Lolita voleva rimandare a data da destinarsi il battesimo di Moncho perché non sapeva più chi Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 7 agosto 2021)“Una”, puntata del 72021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio della soap spagnola su Canale 5 alle 14.10? Al ristorante dei Pasamar si presenta, vecchio amico di. La donna sembra a disagio quando viene a sapere cheha intenzione di fermarsi ad Acacias. Perché? Lolita voleva rimandare a data da destinarsi il battesimo di Moncho perché non sapeva più chi Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Matteo Cambi: 'Fernanda Lessa e Stefania Orlando? Storie vere'/ 'Ma le usavo per...' Matteo Cambi , l'imprenditore che, poco più che ventenne, ottenne un successo straordinario fondando il marchio Guru, è tornato a parlare della propria vita e del suo passato in una lunga intervista rilasciata a Libero Quotidiano . Aveva solo 22 quando diventò uno degli imprenditori italiani più importanti. Una popolarità che, tuttavia, non riuscì a ...

Le Mie Ali fanno volare la delicatezza ancestrale di Chiara Effe ... sono nate tante amicizie, molti mi hanno reso partecipe di un pezzo della loro vita. Queste canzoni non le suono durante i concerti perché sono personali a meno che non ci sia una richiesta precisa. ...

“Una vita”, le anticipazioni: Acacias festeggia i fiori d’arancio Tv Sorrisi e Canzoni Usa foto dei figli di una influencer, il rapper Baby Gang ancora nei guai Nel video è la polizia a fare irruzione nel suo appartamento per arrestarlo, mentre nella vita reale è stata la guardia di finanza a bussare alla sua porta ...

Massimo Armeni morto per salvare i figli dalle onde, la moglie: “Gli racconterò del loro papà eroe” Massimo Armeni si è tuffato in mare per salvare i figli piccoli dalle onde. I bimbi sono salvi, ma lui ha perso la vita. È successo due giorni fa a Ladispoli, spiaggia libera di via Marina Torre Flavi ...

