Una Vita anticipazioni dall’8 al 14 agosto: un ritorno inaspettato (Di sabato 7 agosto 2021) Una Vita anticipazioni puntate italiane per la settimana dall’8 al 14 agosto: inaspettato ritorno ad Acacias mentre il quartiere è sconvolto. Continuano ad infittirsi le trame di Una Vita. Come sappiamo, Felipe è ancora alla ricerca dell’assassino di Marcia insieme al commissario Mendez, con entrambi che cominciano a sospettare di Genoveva. Cinta continua a preparare L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di sabato 7 agosto 2021) Unapuntate italiane per la settimanaal 14ad Acacias mentre il quartiere è sconvolto. Continuano ad infittirsi le trame di Una. Come sappiamo, Felipe è ancora alla ricerca dell’assassino di Marcia insieme al commissario Mendez, con entrambi che cominciano a sospettare di Genoveva. Cinta continua a preparare L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

chetempochefa : “Buona Vita Vale! Non abbiamo mai fatto finta di amarci, ma sono sicuro che in pista abbiamo scritto una bella pag… - smenichini : Seguo le #Olimpiadi da una vita, mezzo secolo, e ci sono sempre stati territori proibiti, podi impossibili, medagli… - ItaliaViva : Siamo favorevoli all'estensione dell'obbligo del Green Pass per riprendere una vita sociale e produttiva più normal… - _contrariato : RT @Capezzone: +++Oggi su @laveritaweb+++ #Greenpass peggio di una tassa per chi non si vaccina: 225 euro al mese in tamponi per un univers… - ElisabettaPolet : RT @LNDC_NAZIONALE: Gli animali senza casa non sempre hanno modo di bere con facilità. In alcuni casi può bastare lasciare fuori una ciotol… -