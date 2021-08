Un volo haute couture dalla luna alla terra per Iris van Herpen

(Di sabato 7 agosto 2021) Un, uno sguardo libero su un mondo senza conflitti e confini culturali o sociali. È il mondo divanper ‘Earthrise’, la sua collezioneper l’Autunno/Inverno 2021/2022. Un passato da ballerina, apprendista da Alexander Mc Queen, la giovane stilista olandese ha creato il proprio marchio nel 2007 e da allora ha collaborato con architetti, artisti, scienziati e tecnici, per realizzare capi in 3D, sperimentando sempre. Aerology Gown- collezione autunno/inverno ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : volo haute

Quotidiano Motori

A completare la serata, centinaia di droni si sono alzati insopra la Certosa, per merito dell'...blu navy di Loro Piana mentre l'attrice Vanessa Hudgens ha stupito tutti con un abito di...... il Soccorso Alpino Valdostano in elicottero, su richiesta del Peloton de Gendarmerie de... stamane, è avvenuto sfruttando una momentanea "finestra" ottimale per ilIncidente sul Monte Bianco: l'alpinista lombardo Cecco Galperti muore dopo un volo di oltre 50 metri durante una discesa dal Dente del Gigante.Un volo di oltre 50 metri durante la discesa in corda doppia dal Dente del Gigante, sul versante francese del massiccio del Monte Bianco. È morto così Francesco Galperti, 65 anni, di Cortenova, nel Le ...