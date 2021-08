Un Posto al Sole, anticipazioni dal 23 al 27 agosto: problemi per Patrizio e Clara (Di sabato 7 agosto 2021) anticipazioni settimanali “Un Posto al Sole”, puntate dal 23 al 27 agosto 2021 (dopo la pausa estiva dal 9 al 20 agosto). Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40? Mentre tiene il piccolo Federico, figlio di Clara e Alberto, Patrizio ha una disattenzione che potrebbe costare cara al suo rapporto con la ragazza. Una breve disattenzione di Patrizio rischia di provocare Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 7 agosto 2021)settimanali “Unal”, puntate dal 23 al 272021 (dopo la pausa estiva dal 9 al 20). Che cosa vedremo nei nuovi episodi della soap napoletana su Rai 3 alle 20.40? Mentre tiene il piccolo Federico, figlio die Alberto,ha una disattenzione che potrebbe costare cara al suo rapporto con la ragazza. Una breve disattenzione dirischia di provocare Articolo completo: dal blog SoloDonna

