Un giocatore ai lavori forzati: Spalletti lo valuta (Di sabato 7 agosto 2021) La catena di sinistra è il vero cruccio del Napoli in questa sessione di calciomercato dove l'unico verbo da rispettare è risparmiare. Spalletti ha ritrovato Ghoulam e comincia a torchiarlo per valutarlo al meglio, mentre si guarda intorno alla ricerca di un nuovo esterno basso di difesa che gli offra più garanzie fisiche. Le intenzioni del Napoli, in quel ruolo, sono molto chiare: Reinildo Mandava o Emerson Palmieri; nessun altro. I partenopei sono tornati in corsa per il terzino mozambicano ma attendono ancora sviluppi per la situazione relativa ad Emerson Palmieri. Leggi su spazionapoli (Di sabato 7 agosto 2021) La catena di sinistra è il vero cruccio del Napoli in questa sessione di calciomercato dove l'unico verbo da rispettare è risparmiare.ha ritrovato Ghoulam e comincia a torchiarlo perrlo al meglio, mentre si guarda intorno alla ricerca di un nuovo esterno basso di difesa che gli offra più garanzie fisiche. Le intenzioni del Napoli, in quel ruolo, sono molto chiare: Reinildo Mandava o Emerson Palmieri; nessun altro. I partenopei sono tornati in corsa per il terzino mozambicano ma attendono ancora sviluppi per la situazione relativa ad Emerson Palmieri.

Advertising

Glongari : #Barcelona sta lavorando senza sosta per trovare soluzione con #Messi per il suo contratto con la presenza del padr… - TrevisoFranco : @alberto_neroni @1962Greco Cataldi, oltre a essere il miglior giocatore di una Primavera fortissima, era anche cons… - Cucciolina96251 : RT @Glongari: #Barcelona sta lavorando senza sosta per trovare soluzione con #Messi per il suo contratto con la presenza del padre del gioc… - Fprime86 : RT @Glongari: #Barcelona sta lavorando senza sosta per trovare soluzione con #Messi per il suo contratto con la presenza del padre del gioc… - PSG24hours : RT @Glongari: #Barcelona sta lavorando senza sosta per trovare soluzione con #Messi per il suo contratto con la presenza del padre del gioc… -

Ultime Notizie dalla rete : giocatore lavori Pallacanestro Viola, nuovo colpo di mercato: arriva l'ala grande Franco Gaetano ... Gaetano è un giocatore verticale dotato di mezzi fisici importanti con i quali riesce spesso a rendersi protagonista di giocate capaci di esaltare tifosi e addetti ai lavori. Occhio al suo atletismo ...

Rugby, firma con Biella l'estremo Santino Scalerandi ...Inizia presto a giocare nel club della sua città e non tarda a farsi notare dagli addetti ai lavori ... È un giocatore in grado di ricoprire i ruoli di estremo e ala, oltre ad essere un valido piazzatore.

Un giocatore ai lavori forzati: Spalletti lo valuta Spazio Napoli Juventus-Dybala, lavori in corso: le ultime sulla trattativa per il rinnovo Rinnovo Dybala - Si svolgerà a breve l'incontro tra l'entourage di Paulo Dybala e la dirigenza della Juventus. In ballo c'è il rinnovo del suo contratto ...

Milan, per Kjaer a breve si entrerà nel vivo per il rinnovo Il mercato del Milan presto decollerà di nuovo per provare a rinforzare la squadra dopo i sessanta milioni già spesi. Ma appena sarà conclusa la sessione estiva, il ...

... Gaetano è unverticale dotato di mezzi fisici importanti con i quali riesce spesso a rendersi protagonista di giocate capaci di esaltare tifosi e addetti ai. Occhio al suo atletismo ......Inizia presto a giocare nel club della sua città e non tarda a farsi notare dagli addetti ai... È unin grado di ricoprire i ruoli di estremo e ala, oltre ad essere un valido piazzatore.Rinnovo Dybala - Si svolgerà a breve l'incontro tra l'entourage di Paulo Dybala e la dirigenza della Juventus. In ballo c'è il rinnovo del suo contratto ...Il mercato del Milan presto decollerà di nuovo per provare a rinforzare la squadra dopo i sessanta milioni già spesi. Ma appena sarà conclusa la sessione estiva, il ...