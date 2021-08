Ultimo giorno di gare, apre la maratona. Farfalle a caccia di un podio nella ritmica (Di sabato 7 agosto 2021) Ultimo giorno di scuola per gli atleti olimpici. Si chiude oggi, con l'assegnazione della ultime medaglie l'Olimpiade di Tokyo 2020. Si parte con la maratona maschile, come sempre ultima gara dell'... Leggi su gazzetta (Di sabato 7 agosto 2021)di scuola per gli atleti olimpici. Si chiude oggi, con l'assegnazione della ultime medaglie l'Olimpiade di Tokyo 2020. Si parte con lamaschile, come sempre ultima gara dell'...

Advertising

Coninews : Il sacro fuoco di Olimpia illumina la notte di Tokyo e si prepara a scaldare l'ultimo giorno dei Giochi. ????… - Eurosport_IT : This is the end... ?? Ultimo giorno di gare, eppure ci sembra di aver iniziato ieri... ????? #HomeOfTheOlympics |… - poliziadistato : Una folla commossa, presente a Orosei (Nuoro), per l'ultimo saluto a Marino Terrezza, l'assistente della Polizia di… - Lizzie_B90 : Non può già essere arrivato l'ultimo giorno di gare. ?? Non sono pronta alla conclusione dei #GiochiOlimpici di… - UgoBaroni : RT @Coninews: Il sacro fuoco di Olimpia illumina la notte di Tokyo e si prepara a scaldare l'ultimo giorno dei Giochi. ???? #ItaliaTeam | #T… -