Ufficiale | Yoshinori Muto raggiunge Iniesta al Vissel Kobe

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 7 agosto 2021) Il, club in cui gioca Andrés, ha ufficializzato l’arrivo di, calciatore da poco svincolatosi dal Newcastle. L’attaccante giapponese classe 1992 torna in patria dopo aver trascorso la scorsa stagione all’Eibar. 3 gol in 29 partite il suo bottino in Liga. ????????????? FW ?????????????????????????? Welcome to #, @yoshi18! ???????https://t.co/zWRAEPQDgk#??????? pic.twitter.com/KVJVV1kIqb — ??????? (@) August 7, 2021 Foto: Twitter...