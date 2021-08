Tutto pronto per il Salotto Poetico, il talk-contest dedicato agli artisti indipendenti (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCautano (Bn) – Sale l’attesa per l’evento che accenderà il piccolo comune sannita di Cautano. Tutto pronto per il Festival degli artisti di Strada che coinvolgerà l’intero centro a suon di spettacoli, musica e colori. Attesa grande anche per il “Salotto Poetico”, evento nel corso del quale si parlerà di poesia con alcuni autori indipendenti e poi si passerà a un contest tra autori che leggeranno i propri versi. Uno sforzo messo in campo da Michele Piramide, giovane autore cautanese, che ha potuto contare sulla collaborazione di Pianeta ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCautano (Bn) – Sale l’attesa per l’evento che accenderà il piccolo comune sannita di Cautano.per il Festival deglidi Strada che coinvolgerà l’intero centro a suon di spettacoli, musica e colori. Attesa grande anche per il “”, evento nel corso del quale si parlerà di poesia con alcuni autorie poi si passerà a untra autori che leggeranno i propri versi. Uno sforzo messo in campo da Michele Piramide, giovane autore cautanese, che ha potuto contare sulla collaborazione di Pianeta ...

