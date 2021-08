Tutto il mondo ai piedi dei Fantastici Quattro (Di sabato 7 agosto 2021) Patta, Jacobs, Desalu e Tortu battono i rivali in 37"50, nuovo record italiano: il quinto oro dell'atletica ai Giochi è il più incredibile di LEO TURRINI Leggi su quotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Patta, Jacobs, Desalu e Tortu battono i rivali in 37"50, nuovo record italiano: il quinto oro dell'atletica ai Giochi è il più incredibile di LEO TURRINI

Advertising

Eiichiro_Staff : Caro marciatore Italiano Massimo Stano Celebriamo sinceramente le attività dei nostri 'NAKAMA' in tutto il mondo c… - ScuderiaFerrari : Ciao grande @ValeYellow46, è stato fantastico vederti vincere in moto sulle piste di tutto il mondo ed è stato bell… - tancredipalmeri : Dubito ne troverete notizia sui media italiani, ma gli account della Juventus oggi sono stati investiti da un’onda… - Profilo3Marco : RT @atleticaitalia: #atletica ??????SIAMO I PIÙ VELOCI DEL MONDO?????? ??è tutto troppo bello, Lorenzo Patta, Marcell Jacobs, Fausto Desalu e Fil… - alberto_pilotto : RT @MiyakeEau: “Ogni uomo è colpevole di tutto il bene che non ha fatto.” (Voltaire) L’indifferenza è uno dei mali peggiori al mondo. Ma… -