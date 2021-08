Trent’anni fa gli sbarchi in Puglia di 60mila migranti albanesi. I 20mila rimasti nella regione hanno creato oltre 1.300 imprese (Di sabato 7 agosto 2021) Arrivarono in 20mila l’8 agosto del 1991, Trent’anni fa. E poi ancora, altri 30mila nei mesi seguenti. Su navi stipate all’inverosimile nei porti di Bari e Brindisi, in fuga dall’Albania, mentre si sgretolava il regime comunista che reggeva il paese dal 1946. Via, in cerca del sogno, un po’ vero un po’ deformato dal tubo catodico, di una vita nuova e migliore. In fondo la Puglia sta lì, a un’ottantina di kilometri, si vede, nelle giornate più limpide quasi si tocca. Per l’Italia prima occhiata su quello che sarebbe stato il futuro suo e dell’Europa, mete agognate da raggiungere a qualsiasi costo. Con i tanti problemi di gestione dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Arrivarono inl’8 agosto del 1991,fa. E poi ancora, altri 30mila nei mesi seguenti. Su navi stipate all’inverosimile nei porti di Bari e Brindisi, in fuga dall’Albania, mentre si sgretolava il regime comunista che reggeva il paese dal 1946. Via, in cerca del sogno, un po’ vero un po’ deformato dal tubo catodico, di una vita nuova e migliore. In fondo lasta lì, a un’ottantina di kilometri, si vede, nelle giornate più limpide quasi si tocca. Per l’Italia prima occhiata su quello che sarebbe stato il futuro suo e dell’Europa, mete agognate da raggiungere a qualsiasi costo. Con i tanti problemi di gestione dei ...

Advertising

fattoquotidiano : Trent’anni fa gli sbarchi in Puglia di 60mila migranti albanesi. I 20mila rimasti nella regione hanno creato oltre… - sdegnata : RT @fattoquotidiano: Trent’anni fa gli sbarchi in Puglia di 60mila migranti albanesi. I 20mila rimasti nella regione hanno creato oltre 1.3… - soloioenessuno : RT @fattoquotidiano: Trent’anni fa gli sbarchi in Puglia di 60mila migranti albanesi. I 20mila rimasti nella regione hanno creato oltre 1.3… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Trent’anni fa gli sbarchi in Puglia di 60mila migranti albanesi. I 20mila rimasti nella regione hanno creato oltre 1.3… - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Trent’anni fa gli sbarchi in Puglia di 60mila migranti albanesi. I 20mila rimasti nella regione hanno creato oltre 1.3… -

Ultime Notizie dalla rete : Trent’anni gli Riccardo Fogli, chi è la bellissima figlia Michelle Metropolitan Magazine