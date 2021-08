Travolgenti passioni nelle carceri francesi (Di sabato 7 agosto 2021) Germania: due stupri di gruppo al giorno Questo dato che emerge dall'inchiesta della Bild che ha consultato i dati dell'Ufficio federale di polizia criminale (BKA). Il Rapporto dice che nel 2020 sono stati registrati 704 procedimenti di stupro di gruppo. Per fare un confronto: nel 2019 erano 710, nel 2018 solo leggermente meno (659). Gli autori di questi orrendi crimini provengono in gran parte da Paesi islamici: Afghanistan, Siria, Iraq tra tutti. Gli afghani in particolare sono rappresentati in modo sproporzionato se si guarda alla loro piccola percentuale della popolazione. Nel 2018, il 6% dei sospetti erano afghani. Nella popolazione totale, tuttavia, rappresentano solo lo 0,3%. La ... Leggi su panorama (Di sabato 7 agosto 2021) Germania: due stupri di gruppo al giorno Questo dato che emerge dall'inchiesta della Bild che ha consultato i dati dell'Ufficio federale di polizia criminale (BKA). Il Rapporto dice che nel 2020 sono stati registrati 704 procedimenti di stupro di gruppo. Per fare un confronto: nel 2019 erano 710, nel 2018 solo leggermente meno (659). Gli autori di questi orrendi crimini provengono in gran parte da Paesi islamici: Afghanistan, Siria, Iraq tra tutti. Gli afghani in particolare sono rappresentati in modo sproporzionato se si guarda alla loro piccola percentuale della popolazione. Nel 2018, il 6% dei sospetti erano afghani. Nella popolazione totale, tuttavia, rappresentano solo lo 0,3%. La ...

