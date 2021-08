Tragedia a Ostia, si sente male in hotel: morto 45enne (Di sabato 7 agosto 2021) “Aiuto, si è sentito male”. Questa la segnalazione giunta agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che li ha fatti precipitare sul luogo della segnalazione. Accorsi sul posto assieme al personale del 118, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, che in quel momento si trovata all’interno di una struttura ricettiva. Il malore e il salvataggio Durante il servizio di vigilanza nella zona circostante il pontile di Ostia, una pattuglia del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta questa mattina in ausilio ad una persona che chiedeva aiuto per un signore presumibilmente colto da malore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 7 agosto 2021) “Aiuto, si è sentito”. Questa la segnalazione giunta agli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, che li ha fatti precipitare sul luogo della segnalazione. Accorsi sul posto assieme al personale del 118, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, che in quel momento si trovata all’interno di una struttura ricettiva. Il malore e il salvataggio Durante il servizio di vigilanza nella zona circostante il pontile di, una pattuglia del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta questa mattina in ausilio ad una persona che chiedeva aiuto per un signore presumibilmente colto da malore ...

