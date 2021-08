"Torneremo al Pil pre-Covid a inizio 2022 ma ci vorrà un'altra Italia"

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 7 agosto 2021) La buona notizia: anche l’, insieme all’Europa, tornerà ai livelli di Pil ante-pandemia nei primi mesi del, a due anni dall’del-19. A prevederlo in questi giorni è l’Ufficio parlamentare di Bilancio. Ma come sarà l’del dopo pandemia? Uguale a quella precedente solo con un salto temporale di due anni? “No, sarà molto diversa”, racconta in questa intervista Giampaolo Galli, economista in Banca d’, poi capo economista di Confindustria, direttore generale dell’Ania e successivamente di Confindustria, infine parlamentare del Pd tra il 2013 e il 2018. Oggi ...