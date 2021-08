Tokyo: polizia arresta uomo che ha accoltellato 10 persone (Di sabato 7 agosto 2021) La polizia di Tokyo ha annunciato di aver preso in custodia l’uomo sospettato di aver accoltellato dieci persone su un treno di pendolari. L’episodio è avvenuto nell’area di Setagaya, nell’ovest della capitale, a diversi chilometri di distanza dai siti delle competizioni olimpiche. Tokyo: la polizia ha arrestato l’uomo sospettato dell’accoltellamento sul treno? La polizia giapponese Leggi su periodicodaily (Di sabato 7 agosto 2021) Ladiha annunciato di aver preso in custodia l’sospettato di averdiecisu un treno di pendolari. L’episodio è avvenuto nell’area di Setagaya, nell’ovest della capitale, a diversi chilometri di distanza dai siti delle competizioni olimpiche.: lahato l’sospettato dell’accoltellamento sul treno? Lagiapponese

