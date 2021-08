Advertising

Eurosport_IT : ?? É arrivata la 9ª medaglia d'oro a Tokyo: Luigi Busà è campione olimpico nel Kumite -75Kg ????????… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : ?? É arrivata l'8ª medaglia d'oro a Tokyo: Antonella Palmisano è campionessa olimpica nella 20km di marcia ???????????… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Italia: Tokyo: oro agli Usa nel basket, battuta la Francia - MatteoIammarino : RT @solounastella: La Puglia potenza mondiale dello sport: a Tokyo più medaglie d'oro di Svezia e Iran -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo oro

AGI - Gli Usa hanno vinto la medaglia d'nel basket maschile alle Olimpiadi di2020. Nella finale hanno sconfitto la Francia per 87 - 82. Miglior realizzatore dell'incontro è stato Kevin Durant con 29 punti.Basket Nessuna sorpresa: sono gli Stati Uniti a conquistare la medaglia d'. Stesa la Francia nella finalissima, che va in archivio sul punteggio di 87 - 82. Sempre davanti, la Nazionale a stelle ...L’Italia di Tokyo 2020 non smette ancora di sorprendere. Una giornata di trionfi che ha visto arrivare tre ori nel medagliere italiano, che ...Peres Jepchirchir trionfa nella maratona. Peres Jepchirchir ha trionfato nella maratona femminile di Tokyi 2020. La podista keniana ha chiuso in 2 ore 27 minuti e 20 secondi, batt ...