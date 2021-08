Tokyo, le “farfalle” ed Elisa Balsamo per l’ultima gioia: azzurri in gara domenica 8 agosto e l’orario della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi (Di sabato 7 agosto 2021) L’Italia sogna la medaglia numero 40: il coronamento di un’olimpiade già incredibile, anzi la migliore di sempre, che arriva al termine con le ultime gare di domenica 8 agosto e la cerimonia di chiusura. I Giochi salutano Tokyo con 13 finali: alla mezzanotte italiana parte la maratone maschile, la più classica delle gare olimpiche. Gli azzurri al via sono Yassine El Fathaoui, Eyob Ghebrehiwet Faniel e Yassine Rachik. Per tutti e tre arrivare tra i primi dieci è l’obiettivo massimo. Poi tocca alla ginnastica ritmica, con le “farfalle” azzurre su cui ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) L’Italia sogna la medaglia numero 40: il coronamento di un’olimpiade già incredibile, anzi la migliore di sempre, che arriva al termine con le ultime gare die ladi. I Giochi salutanocon 13 finali: alla mezzanotte italiana parte la maratone maschile, la più classicagare olimpiche. Glial via sono Yassine El Fathaoui, Eyob Ghebrehiwet Faniel e Yassine Rachik. Per tutti e tre arrivare tra i primi dieci è l’obiettivo massimo. Poi tocca alla ginnastica ritmica, con le “” azzurre su cui ...

