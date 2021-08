Tokyo, colpisce il cavallo della pentatleta: allenatrice tedesca squalificata (Di sabato 7 agosto 2021) L’allenatrice tedesca del pentathlon moderno, Kim Raisner, è stata squalificata dai Giochi Olimpici di Tokyo per “aver colpito il cavallo Saint Boy con il pugno”. L’episodio è relativo alla gara femminile di venerdì quando Raisner è stata anche sentita in tv incoraggiare l’atleta Annika Schleu a frustare “correttamente” il cavallo che si rifiutava di saltare gli ostacoli con l’atleta tedesca in lacrime mentre vedeva sfumare il sogno medaglia. Raisner non era presente allo stadio sabato per la gara degli uomini su decisione del comitato olimpico tedesco. L’Uipm, l’Unione ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) L’del pentathlon moderno, Kim Raisner, è statadai Giochi Olimpici diper “aver colpito ilSaint Boy con il pugno”. L’episodio è relativo alla gara femminile di venerdì quando Raisner è stata anche sentita in tv incoraggiare l’atleta Annika Schleu a frustare “correttamente” ilche si rifiutava di saltare gli ostacoli con l’atletain lacrime mentre vedeva sfumare il sogno medaglia. Raisner non era presente allo stadio sabato per la gara degli uomini su decisione del comitato olimpico tedesco. L’Uipm, l’Unione ...

Advertising

Piu_Europa : Ieri Kristina #Timanovskaya che stava per essere rimpatriata da #Tokyo per critiche Governo #Minsk; oggi morte atti… - GualtieroSanta1 : RT @bendellavedova: Ieri Kristina #Timanovskaya a #Tokyo, oggi Vitaly #Shishov a #Kiev. La repressione di #Lukashenko colpisce impunemente… - stefanoferrini : RT @bendellavedova: Ieri Kristina #Timanovskaya a #Tokyo, oggi Vitaly #Shishov a #Kiev. La repressione di #Lukashenko colpisce impunemente… - Perijanera_ : RT @Piu_Europa: Ieri Kristina #Timanovskaya che stava per essere rimpatriata da #Tokyo per critiche Governo #Minsk; oggi morte attivista Vi… - lillydessi : Tokyo 2020, le #Olympics olimpiadi maledette di Simone Biles: il drammatico lutto che la colpisce, 'non capite cosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo colpisce Tokyo 2020, calcio: la Spagna si arrende dopo i supplementari, il Brasile è medaglia d'oro Il Brasile vince la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 . I verdioro hanno sconfitto la Spagna in finale dopo i tempi supplementari grazie ai gol ...di Unai Simon e la palla colpisce la ...

Italia oro nella 4 100: Tortu cita Chiellini con Saka Simpatico siparietto social tra Filippo Tortu e Giorgio Chiellini dopo la medaglia d'oro dell'Italia nella staffetta dei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo Il meme Chiellini - Saka colpisce ancora. Stavolta il capitano della Juventus e della Nazionale nel mondo social ha bloccato lo sprinter inglese nel testa a testa all'ultimo respiro con Filippo ...

Tokyo, colpisce il cavallo della pentatleta: allenatrice tedesca squalificata Il Fatto Quotidiano Tokyo, colpisce il cavallo della pentatleta: allenatrice tedesca squalificata L’allenatrice tedesca del pentathlon moderno, Kim Raisner, è stata squalificata dai Giochi Olimpici di Tokyo per “aver colpito il cavallo Saint Boy con il pugno”. L’episodio è relativo alla gara femmi ...

Tokyo 2020, calcio: la Spagna si arrende dopo i supplementari, il Brasile è medaglia d’oro Il Brasile vince la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. I verdioro hanno sconfitto la Spagna in finale dopo i tempi supplementari ...

Il Brasile vince la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di2020 . I verdioro hanno sconfitto la Spagna in finale dopo i tempi supplementari grazie ai gol ...di Unai Simon e la pallala ...Simpatico siparietto social tra Filippo Tortu e Giorgio Chiellini dopo la medaglia d'oro dell'Italia nella staffetta dei 100 metri alle Olimpiadi diIl meme Chiellini - Sakaancora. Stavolta il capitano della Juventus e della Nazionale nel mondo social ha bloccato lo sprinter inglese nel testa a testa all'ultimo respiro con Filippo ...L’allenatrice tedesca del pentathlon moderno, Kim Raisner, è stata squalificata dai Giochi Olimpici di Tokyo per “aver colpito il cavallo Saint Boy con il pugno”. L’episodio è relativo alla gara femmi ...Il Brasile vince la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. I verdioro hanno sconfitto la Spagna in finale dopo i tempi supplementari ...