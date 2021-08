Tokyo 2020 | sabato 7 agosto | gli italiani in gara | tutti gli orari

(Di sabato 7 agosto 2021) Ultimo fine settimana di gare ai Giochi Olimpici di, con i migliori atleti del mondo pronti a dare spettacolo. Il programma disi apre con la maratona femminile, mentre si concludono i tornei di beach volley e basket maschile con le finali che assegnano le medaglie. Fari puntati anche su atletica leggera, ginnastica ritmica, lotta, boxe karate e non solo. Di seguito il programma di giornata congliin. IL PROGRAMMA COMPLETOGLIINGIORNO PER ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Loren… - HandS_HeldHigh : RT @Eurosport_IT: I nostri 4 ragazzi sono andati forte? ???????? ?? Velocità media: 38,52 km/h ?? Picco massimo: 41,3 km/h Scopri di più: http… - ohdearlordxx : RT @Eurosport_IT: I nostri 4 ragazzi sono andati forte? ???????? ?? Velocità media: 38,52 km/h ?? Picco massimo: 41,3 km/h Scopri di più: http… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

la Repubblica

TORINO - La mamma di Fausto Desalu non ha partecipato al programma "Il circolo degli anelli", per commentare il fresco di oro anella staffetta 400X100 metri. Semplicemente non poteva, perché impegnata nel suo turno di lavoro, visto quello di badante. Lo ha spiegato in diretta la conduttrice del programma della Rai, .... La notte insonne porta consiglio. Il giorno dopo, i quattro ragazzi che fecero l'impresa nella 4x100 sono ancora frastornati da loro stessi, ma cominciano a realizzare. Il Coni li porta tutti ...Tokyo 2020, Luigi Busà e Marcell Jacobs hanno qualcosa di molto importante in comune. Ecco cosa si cela dietro le loro medaglie.La gioia di Filippo Tortu è irrefrenabile e, con leggerezza e ironia, il velocista azzurro eroe della staffetta medaglia d'oro a Tokyo ...