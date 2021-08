Tokyo 2020 | record italiano per gli azzurri nella finale della 4×400 d’atletica Medagliere a quota 39

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Loren… - Profilo3Marco : RT @Eurosport_IT: ?? | Si allunga il record di giorni consecutivi con almeno una medaglia vinta: a Tokyo 2020 abbiamo raggiunto quota 15 gio… - Equestrian_In : #saltoostacoli - #Tokyo2020: il #team #svedese ???? ha confermato tutta la sua stoffa nella #Finale a #squadre… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Abraham De Jesus Conyedo Rouano - Ansa . L'italo - cubano Abraham Conyedo ha vinto la medaglia di bronzo nella lotta a. L'azzurro ha superato in rimonta, per 6 - 2, il turco Karadeniz con un parziale finale di 6 - 0 dopo i primi punti messi a segno dall'avversario. Si tratta della medaglia numero 39 per la ...Per gli azzurri della ' staffetta del miglio ' aarriva un settimo posto in finale dopo un terzo cambio del tutto sbagliato. Leggi anche > Dopo aver stabilito il nuovo record italiano ...Arriva la medaglia numero 39 per l'Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020, merito di Abraham Conyedo nella lotta categoria 97 kg ...L'italo-cubano Abraham Conyedo ha vinto la medaglia di bronzo nella lotta a Tokyo 2020. L'azzurro ha superato in rimonta, per 6-2, il turco Karadeniz con un parziale finale di 6-0 dopo i primi punti m ...