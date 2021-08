Tokyo 2020, quanto pesa la gestione di Giovanni Malagò: la politica adesso lo ascolterà? (Di sabato 7 agosto 2021) Al ritorno dal Giappone, Giovanni Malagò non avrà medaglie al collo, ma nessuno potrà togliergli la corona d'alloro dalla testa, quella del presidente del Coni più vincente della storia dei Giochi. L'aveva assicurato a Libero due settimane fa: «Faremo meglio di Rio». È andata in quel modo. Sul gradino più alto del podio azzurro ci vanno lui e la sua gestione, il movimento sportivo che ha preso in mano nel febbraio 2013 e che indirizzerà per il prossimo quadriennio, per il terzo e ultimo mandato. Conteso dalla politica nella quale ha avuto l'intelligenza di non cascare (da destra a sinistra gli hanno chiesto più volte ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 7 agosto 2021) Al ritorno dal Giappone,non avrà medaglie al collo, ma nessuno potrà togliergli la corona d'alloro dalla testa, quella del presidente del Coni più vincente della storia dei Giochi. L'aveva assicurato a Libero due settimane fa: «Faremo meglio di Rio». È andata in quel modo. Sul gradino più alto del podio azzurro ci vanno lui e la sua, il movimento sportivo che ha preso in mano nel febbraio 2013 e che indirizzerà per il prossimo quadriennio, per il terzo e ultimo mandato. Conteso dallanella quale ha avuto l'intelligenza di non cascare (da destra a sinistra gli hanno chiesto più volte ...

