Tokyo 2020 | Mei | “Sono fortunato Atletica è il termometro della salute sportiva”

(Di sabato 7 agosto 2021) “Iostato, ma questi successi noncasuali. Se potessi parlare con il presidente del Consiglio, gli chiederei di darmi il modo di portare avanti un progetto rivoluzionario, molto difficile: bisogna sfruttare il momento positivo, abbiamo vinto 5 medaglie alle Olimpiadi e l’impatto è devastante sui media. Dopodomani non sarà così,amante del calcio e lo so, anche se sarebbe giusto che i ragazzi avessero maggiore visibilità pure in gare diverse”.queste le parole di Stefano Mei, presidenteFIDAL, all’interno di una conferenza stampa a Casa Italia -. “Tutti ...

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Loren… - isj135 : RT @claudio_2022: Così l'Italia torna a correre. Ci prova pure Draghi: 'Il Pil può volare' Con il green pass invece la nostra economia ric… - BinaryOptionEU : RT '#Tokyo2020, #Jacobs: 'Non vedo l'ora di gareggiare di nuovo e stare davanti al mondo'. -

DIRETTA KARATE OLIMPIADI: COMINCIA SEMERARO Arrivano i primi verdetti nei risultati del karate alle Olimpiadiper questo sabato di agosto e diamo quindi un'occhiata a come sono andati gli incontri ...Momento di grande fermento per la scherma italiana, in particolare per il fioretto. Sedici azzurri della spedizione olimpica dihanno infatti scritto una lettera al presidente federale Paolo Azzi chiedendo la sostituzione del Ct Cipressa , confermando di fatto le parole (molto dure) dell'ex olimpionica Elisa Di ...Gli Stati Uniti si confermano campioni olimpici di pallacanestro e a Tokyo 2020 superano la Francia in finale per 87-82. Match combattuto fino alla fine, ma oggettivamente gli americani apparivano in ...Diretta Mol Sorum-Krasilnikov Stoyanovskiy: streaming video Rai, orario e vincitori finale per l'oro del beach volley maschile, Olimpiadi di Tokyo 2020.