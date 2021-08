Tokyo 2020 | medaglia d’oro per il Brasile | Spagna ko in finale

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Loren… - fisco24_info : Tokyo 2020, calcio: Brasile batte 2-1 la Spagna e vince l'oro: Ai supplementari, il gol decisivo dei brasiliani al… - AlfonsoFofo60 : RT @repubblica: Lotta, Conyedo medaglia di bronzo. L'Italia tocca quota 39 -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

... con leggerezza e ironia, il velocista azzurro eroe della staffetta medaglia d'oro acontinua ... 'E ancora una volta: it's coming Rome', con chiaro riferimento alla vittoria azzurra a Euro..."Ora posso sdebitarmi con mia madre". Dopo aver vinto la medaglia d'oro all'Olimpiade dicon la staffetta 4x100, Fausto Desalu rende omaggio alla figura della madre che lo ha fatto crescere con grandi sacrifici e ora lavora come badante in una famiglia di Parma con la quale ...In finale il ragazzo di Giussano ha corso in seconda frazione. Il crono al traguardo, 2'58''81, vale il nuovo primato nazionale. Alle Olimpiadi Vladimir aveva contribuito a migliorare anche il tempo d ...Il Brasile vince la medaglia d'oro nel calcio maschile a Tokyo 2020. La selezione olimpica verdeoro bissa così il successo di Rio 2016, sconfiggendo la Spagna (che, dunque, vince l'argento) per 2-1 do ...