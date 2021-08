Tokyo 2020, il bronzo Artur Naifonov era tra gli ostaggi della scuola di Beslan. La madre rimase uccisa (Di sabato 7 agosto 2021) Arriva dal podio della lotta libera maschile 86 kg un’altra delle storie più belle di Tokyo 2020. L’atleta russo Artur Naifonov, vincitore della medaglia di bronzo nella finale disputata il 6 agosto, ha solo 24 anni e nel 2004 è stato uno degli oltre 700 bambini tenuti in ostaggio durante l’assedio della scuola di Beslan. Si tratta del massacro avvenuto tra il 1° e il 3 settembre di quell’anno, quando nella cittadina dell’Ossezia del Nord, repubblica autonoma della federazione russa da ... Leggi su open.online (Di sabato 7 agosto 2021) Arriva dal podiolotta libera maschile 86 kg un’altra delle storie più belle di. L’atleta russo, vincitoremedaglia dinella finale disputata il 6 agosto, ha solo 24 anni e nel 2004 è stato uno degli oltre 700 bambini tenuti ino durante l’assediodi. Si tratta del massacro avvenuto tra il 1° e il 3 settembre di quell’anno, quando nella cittadina dell’Ossezia del Nord, repubblica autonomafederazione russa da ...

