Tokyo 2020 | equitazione | Jessica Springsteen argento nel salto ostacoli a squadre

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Loren… - MRMRSC6 : RT @eastwestEU: Tokyo: 10 ori, 10 argenti, 18 bronzi. Chi sono gli atleti che ci hanno fatto sognare. Fino a ieri semi sconosciuti, ora tut… - nasamissioni : RT @GiancarloDeRisi: Gli inglesi non l'hanno presa bene neppure stavolta. Battuti d'un soffio (0,01sec) nella 4x100, hanno dovuto accontent… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

... con leggerezza e ironia, il velocista azzurro eroe della staffetta medaglia d'oro acontinua ... 'E ancora una volta: it's coming Rome', con chiaro riferimento alla vittoria azzurra a Euro...... Busà e Stano Primo posto sul podio anche per l'atleta pugliese Antonella Palmisano nella 20 km femminile di marcia, che ha regalato all'Italia l'ottava medaglia d'oro ai Giochi di. "Per l'...L'Italia chiude al terzo posto le qualifiche all-around per gruppi alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Le azzurre hanno eseguito due buoni esercizi all'Ariake Gymnastics Centre, chiudendo alle spalle delle ...Nella serata conclusiva c’è stato poi spazio anche per una apprezzata sorpresa: un video messaggio dell’olimpico Alessandro Michieletto (appena rientrato in Italia dopo i Giochi a cinque cerchi di ...