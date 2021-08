Tokyo 2020 | domenica 8 agosto | gli italiani in gara | tutti gli orari

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Loren… - PMicarelli : RT @Eurosport_IT: ?????????????? ?????????? NELLA LEGGENDA ?????? A 35 anni, con l'oro nella 4x400, è diventata l'atleta americana a vincere più medaglie… - simonafabbris : RT @ilmanifesto: Tokyo 2020 chiude domani, fra mille polemiche, record infranti e i contagi. Nella 'bolla' del villaggio olimpico nel segno… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

L'ultima giornata delle Olimpiadivedrà a mezzanotte (ora italiana) partire dal Parco Odori di Sapporo la Maratona maschile, considerata tra le prove più prestigiose dei Giochi. L'Italia schiera tre atleti: il primatista ...L'ultima giornata delle Olimpiadivedrà a mezzanotte (ora italiana) partire dal Parco Odori di Sapporo la maratona maschile, considerata tra le prove più prestigiose dei Giochi. L'Italia schiera tre atleti: il primatista ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cerimonia di chiusura dei Giochi della XXXII Olimpiade in programma allo Stadio Olimpico di Tokyo. L’appuntamen ...Olimpiadi Tokyo 2020 in tv: come seguire le gare, in particolare quelle degli italiani il cui medagliere è arrivato a 29 medaglie con 5 di queste d'oro. Il programma di mercoledi 4 .... Ricordiamo all ...