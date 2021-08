Tokyo 2020, Conyedo conquista il bronzo nella lotta: è la 39esima medaglia azzurra (Di sabato 7 agosto 2021) Abraham Conyedo ha vinto la medaglia nella finale per il bronzo nella lotta 97 kg ai Giochi di Tokyo 2020. L’azzurro ha sconfitto il turco Suleyman Karadeniz per 6 a 2 dopo essere ritornato in lizza per il podio con il ripescaggio battendo il canadese Jordan Steen. Per l’italo-cubano si tratta della prima medaglia olimpica in carriera, la 39esima per la spedizione azzurra in Giappone. Classe ’93, Abraham nasce a Santa Clara, nell’isola di Cuba. Nel 2010, a soli 17 anni, ottiene il primo successo ... Leggi su open.online (Di sabato 7 agosto 2021) Abrahamha vinto lafinale per il97 kg ai Giochi di. L’azzurro ha sconfitto il turco Suleyman Karadeniz per 6 a 2 dopo essere ritornato in lizza per il podio con il ripescaggio battendo il canadese Jordan Steen. Per l’italo-cubano si tratta della primaolimpica in carriera, laper la spedizionein Giappone. Classe ’93, Abraham nasce a Santa Clara, nell’isola di Cuba. Nel 2010, a soli 17 anni, ottiene il primo successo ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Loren… - Dixy62553861 : RT @greenMe_it: Olimpiadi: squalificata l’allenatrice di Pentathlon che ha picchiato un cavallo perché non saltava - shopcamerahd : Brazil vs Spain LIVE VIVO 2021 | #Olympics Tokyo 2020 Final -