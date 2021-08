Tokyo 2020 | come cambia il rapporto fra sport e geopolitica

(Di sabato 7 agosto 2021) Anche l’edizionedelle Olimpiadi ha avuto la sua quota di impatto geopolitico sullo scacchiere internazionale. Si sono registrati i “soliti” casi di contrasti nazionalistici, richieste di asilo politico, e rivendicazioni di minoranze oppresse o discriminate e di rispetto della dignità umana. Se da un lato gli atleti hanno sempre usato la ribalta olimpica per mandare messaggi politici, le istituzioniive avevano interpretato in modo (relativamente) discreto il proprio ruolo (geo)politico. Oggi non è più così e la governance internazionale post-westfaliana acquista un nuovo interlocutore. Tre temi meritano di essere ...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Loren… - PMicarelli : RT @Eurosport_IT: Abraham Conyedo ci regala la 39ª medaglia azzurra ai Giochi di Tokyo! ?????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020 | #ItaliaTeam… - DavideCeremigna : RT @RiccardoPennisi: Non ci dimentichiamo di tifare lui: Yassine El Fathaoui è un operaio che lavora 9 ore al giorno, poi esce e si fa tren… -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Così alla Dire Marcell Jacobs , campione olimpico asui 100 metri e con la staffetta 4 100 . Lo 'sblocco' a livello mentale non riguarda solo lui però. 'Credo riguardi tutto il movimento. ...La Francia aveva vinto solo due delle cinque partite del turno preliminare a, inclusa una vittoria per 3 - 1 sulla Russia. I transalpini hanno vinto i primi due parziali (25 - 23 25 - 17), ...Le due nuove medaglie d'oro arrivano da Antonella Palmisano nella marcia 20km e Luigi Busà nel Karate Kumite. Attesa per la finale della staffetta azzurra 4x100, in gara alle 15.50 (ora italiana) su R ...Nella prima finale tutta europea di pallavolo maschile ai Giochi Olimpici dal 2000, la Francia ha battuto la Russia al quinto set conquistando la sua prima medaglia d'oro. La Francia aveva vinto solo ...