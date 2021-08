Tokyo 2020 | calcio | la Spagna si arrende dopo i supplementari | il Brasile è medaglia d’oro

Leggi su sportface

(Di sabato 7 agosto 2021) Ilvince laai Giochi Olimpici di. I verdioro hanno sconfitto lain finalei tempigrazie ai gol di Cunha e Malcom. Per le Furie Rosse non è bastato il momentaneo pareggio di Oyarzabal. RISULTATI E CLASSIFICHEIL MEDAGLIERE IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO I RISULTATI GIORNO PER GIORNO Ritmi molto bassi all’inizio del primo tempo. Prima grande occasione al 15? con un incredibile salvataggio di Diego Carlos sulla linea su un tentativo di conclusione di Oyarzabal, servito di ...