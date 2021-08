Tokyo 2020, basket: l’italiano Mazzoni dirigerà finale femminile Usa-Giappone (Di sabato 7 agosto 2021) Sarà presente un po’ di Italia alla finale di basket femminile tra Stati Uniti e Giappone alle Olimpiadi di Tokyo 2020. l’italiano Massimo Mazzoni è stato infatti designato come primo arbitro della partita, in programma domenica 8 agosto alle ore 11.30 locali (le 4.30 italiane). Ad affiancare Mazzoni ci saranno la brasiliano Andreia Silva e il canadese Maripier Malo. GLI ITALIANI IN GARA IL 7 AGOSTO TUTTI I RISULTATI DI SABATO 7 AGOSTO IL MEDAGLIERE TUTTE LE MEDAGLIE DELL’ITALIA SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 7 agosto 2021) Sarà presente un po’ di Italia alladitra Stati Uniti ealle Olimpiadi diMassimoè stato infatti designato come primo arbitro della partita, in programma domenica 8 agosto alle ore 11.30 locali (le 4.30 italiane). Ad affiancareci saranno la brasiliano Andreia Silva e il canadese Maripier Malo. GLI ITALIANI IN GARA IL 7 AGOSTO TUTTI I RISULTATI DI SABATO 7 AGOSTO IL MEDAGLIERE TUTTE LE MEDAGLIE DELL’ITALIA SportFace.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 ATLETICA, STAFFETTA 4X100 M.: ORO PER L'ITALIA #SkySport #Tokyo2020 - Eurosport_IT : Qualcuno ha detto record di medaglie eguagliato? ?????? ???? Los Angeles 1932 - 36 ?? ???? Roma 1960 - 36 ?? ???? Tokyo 2020… - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Italia è medaglia d'oro nella staffetta 4x100 delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il quartetto azzurro - Loren… - Teleblogmag : Canzone segreta male anche in replica, boom per #tokyo2020 e #ilcircolodegli anelli. #Ascoltitv Iscriviti gratuita… - GianpietroG : RT @RaiNews: Dopo gli ori di venerdì nuove speranze per l'Italia -