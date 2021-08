The Witcher, la seconda stagione della serie Netflix esordirà con l'adattamento di Un Briciolo di Verità (Di sabato 7 agosto 2021) La seconda stagione di The Witcher su Netflix arriverà sulla piattaforma a partire dal prossimo 17 dicembre, quindi dobbiamo aspettare ancora un po' per scoprire le nuove avventure di Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill. Nonostante manchi ancora così tanto, il network ha deciso di premiare i fan fedeli con una piccola anticipazione: la trama del primo episodio della prossima stagione. L'autrice della serie, Lauren Hissrich ha infatti confermato che la seconda stagione di The Witcher ... Leggi su eurogamer (Di sabato 7 agosto 2021) Ladi Thesuarriverà sulla piattaforma a partire dal prossimo 17 dicembre, quindi dobbiamo aspettare ancora un po' per scoprire le nuove avventure di Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill. Nonostante manchi ancora così tanto, il network ha deciso di premiare i fan fedeli con una piccola anticipazione: la trama del primo episodioprossima. L'autrice, Lauren Hissrich ha infatti confermato che ladi The...

Advertising

Eurogamer_it : #TheWitcher, la seconda stagione della serie #Netflix esordirà con l'adattamento di Un Briciolo di Verità. - cinespression : #TheWitcher 2: il primo episodio sarà basato sul racconto intitolato 'Un Briciolo di Verità' - badtasteit : The Witcher: il primo episodio della Stagione 2 adatterà “Un Briciolo di Verità” - laurajkookie : Spero che nella prossima stagione di The Witcher sistemino il rapporto tra Jaskier e Geralt perché sono preziosi e… - GianlucaOdinson : The Witcher 2, ecco quali saranno le premesse del primo episodio -