Terribile schianto dell’autobus passeggeri | il primo bilancio è di 41 vittime

(Di sabato 7 agosto 2021) E' di almeno 41 morti e decine di feriti, il drammaticodi uno scontro tra un autobuse un camion nella provincia di Mali, una delle più popolose del Paese. Lo scrive il sito di Dawn citando fonti ufficiali (e riportato in Italia dal sito Today.it), secondo le quali tra lesi contano anche donne e bambini. Fonti ospedaliere riferiscono di almeno altri quattro feriti in gravi condizioni. Ilincidente si è verificato nel corso delle ultime ore. Sembrerebbe che lo scontro sia avvenuto a seguito di uno scoppio di pneumatici sul camion. Questo avrebbe fatto perdere il ...

