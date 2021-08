Tennis, Jannik Sinner: “Voglio giocare un gran match in semifinale a Washington, ho lavorato molto” (Di sabato 7 agosto 2021) Nella serata di ieri è arrivata la terza vittoria per Jannik Sinner nel torneo ATP di Washington (Stati Uniti). L’azzurro ha rispettato i favori del pronostico e sconfitto per 6-4 6-2 l’americano Steve Johnson (n.81 del ranking). Un successo netto per l’altoatesino che, esprimendo un Tennis solido, ha avuto la meglio di un Johnson falloso che nei momenti topici del confronto è stato sopraffatto da Jannik. Sinner, dunque, in semifinale affronterà il padrone di casa Jenson Brooksby (n.130 del ranking) che a sorpresa ha battuto 6-1 6-2 l’australiano John Millman (n.43 del ... Leggi su oasport (Di sabato 7 agosto 2021) Nella serata di ieri è arrivata la terza vittoria pernel torneo ATP di(Stati Uniti). L’azzurro ha rispettato i favori del pronostico e sconfitto per 6-4 6-2 l’americano Steve Johnson (n.81 del ranking). Un successo netto per l’altoatesino che, esprimendo unsolido, ha avuto la meglio di un Johnson falloso che nei momenti topici del confronto è stato sopraffatto da, dunque, inaffronterà il padrone di casa Jenson Brooksby (n.130 del ranking) che a sorpresa ha battuto 6-1 6-2 l’australiano John Millman (n.43 del ...

