Tendenze outfit moda estate 2021, i pantaloni a vita alta e il crop top di Chiara Ferragni (Di sabato 7 agosto 2021) In questa estate 2021 si possono sfoggiare molti tipi di outfit, per non passare mai inosservate. In particolare si può optare per l'abbinamento pantaloni a vita alta e crop top. Questo tipo di pantaloni sono ritornati di tendenza e quindi non possono mai mancare nell'armadio. Tendenze outfit estate 2021 I pantaloni a vita alta possono essere larghi, a zampa, skinny o a palazzo. Invece il crop top può assumere la forma di ...

