Temptation Island | la coppia scoppia | “La mamma di lui ha pianto per giorni”

(Di sabato 7 agosto 2021) Una delle coppie più discusse ditorna a far parlare di loro. In un’intervista è stato rivelato che ladi lui ha sofferto per la fine della loro relazione. Valentina e Tommaso (Instagram)Nonostante il programma sia terminato da diversi, l’interesse per le coppie dinon si è affievolito. Il reality show estivo di Canale 5 continua ad appassionare milioni di persone che vogliono scoprire che cosa sia successo ai protagonisti del programma dopo che le telecamere si sono spente. Tra le coppie più cliccate e seguite c’è quella ...

Advertising

zazoomblog : Temptation Island Manuela e Luciano pronti a fare il grande passo: la confessione - #Temptation #Island #Manuela… - infoitcultura : Temptation Island: Jessica interviene su Davide e Alessandro (e su Carlotta…) - infoitcultura : Temptation Island, Valentina svela la reazione della madre di Tommaso - infoitcultura : Temptation Island, racconto dell'ex concorrente: 'Ha pianto per due giorni' - infoitcultura : Valentina dopo Temptation Island: 'Non sto più con Tommaso'/ 'Sua madre ha pianto' -

Ultime Notizie dalla rete : Temptation Island

Leggi anche >, ritorno di fiamma tra ex concorrenti Il ritorno alla quotidianità dopo l'esperienza fatta non ha portato bene. I dubbi di lui sulla presunta scarsa maturità della ...Dopo aver provato a corteggiare l'ex tronista Aldo Palmieri, la Casartelli ha preso parte anel 2016 come tentatrice di Luca, fidanzato di Mariarita. In seguito, non è più apparsa ...Tutte le novità e gli aggiornamenti riguardo Temptation Island. Dopo un periodo di assenza dai social, Alessio Giugno e Nadia Char avevano ...Temptation Island 9, Valentina Nulli Augusti rivela qual è stata la reazione della madre di Tommaso Eletti alla loro rottura. Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti sono stati i protagonisti indiscu ...